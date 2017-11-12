Украденной в Минске хаски занялась милиция

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Участковый Ленинского РОВД Минска по факту пропажи собаки породы проводит проверку, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщения о пропаже собаки начали распространяться в социальных сетях на минувших выходных. По словам владельца пса, хаски по кличке Асса украли – она была привязана к забору лицея БГУ на улице Ульяновской. По информации правоохранителей, заявление в милицию поступило 11 ноября.

"В настоящее время по заявлению гражданина проводится проверка участковым инспектором милиции Ленинского РУВД и выясняются обстоятельства пропажи собаки", – сказали в ГУВД.

Хозяин собаки не исключает, что похитители могли увезти ее в другой район или город.

Сейчас пользователи белорусского сегмента соцсетей активно подключились к поискам собаки: первая запись о пропаже хаски собрала 1,7 тысячи лайков и 2,5 тысячи перепостов.