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Украденной в Минске хаски занялась милиция

13.11.2017 18:50 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Участковый Ленинского РОВД Минска по факту пропажи собаки породы проводит проверку, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Сообщения о пропаже собаки начали распространяться в социальных сетях на минувших выходных. По словам владельца пса, хаски по кличке Асса украли – она была привязана к забору лицея БГУ на улице Ульяновской. По информации правоохранителей, заявление в милицию поступило 11 ноября.

"В настоящее время по заявлению гражданина проводится проверка участковым инспектором милиции Ленинского РУВД и выясняются обстоятельства пропажи собаки", – сказали в ГУВД.

Хозяин собаки не исключает, что похитители могли увезти ее в другой район или город.

Сейчас пользователи белорусского сегмента соцсетей активно подключились к поискам собаки: первая запись о пропаже хаски собрала 1,7 тысячи лайков и 2,5 тысячи перепостов.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас пользователи белорусского сегмента соцсетей активно подключились к поискам собаки: первая запись о пропаже хаски собрала 1,7 тысячи лайков и 2,5 тысячи...

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