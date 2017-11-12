Тела женщины и ребенка с предсмертной запиской найдены в Москве

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Женщина убила собственного ребенка и покончила с собой в московской квартире, передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах Москвы.

По информации источника агентства, тела женщины и четырехлетнего ребенка были обнаружены в многоквартирном доме по улице Подольских курсантов в российской столице. При этом уточняется, что женщина могла зарезать дитя.

Также со ссылкой на другого сотрудника правоохранительных органов сообщается, что рядом с телами была найдена предсмертная записка.

СК РФ по поводу происшествия проинформировал, что на данный момент на месте работают следователи, выясняются подробности случившегося.