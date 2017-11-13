Не прожигай свою жизнь! В Ляховичском районе с 14 ноября по 1 декабря проходит акция

В Ляховичском районе с 14 ноября по 1 декабря пройдет акция «Не прожигай свою жизнь!», направленная на предупреждение пожаров и гибели людей на них из-за неосторожного обращения с огнем при курении. С целью повышения внимания к вопросам собственной безопасности и безопасности своих близких, работники Ляховичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям подготовили ряд профилактических мероприятий.

1 этап акции пройдет 14 ноября на автовокзале г. Ляховичи, где работники совместно активистами БРСМ и БМООСП расскажут о правилах пожарной безопасности как можно большему количеству людей. Активно будут использоваться наглядно-изобразительные материалы, а также аудио ролики МЧС.

2 этап начнется 15 ноября и продлится до 22 ноября текущего года. В течение недели спасатели будут встречаться с людьми в организациях и на предприятиях, учреждениях здравоохранения. С работниками поговорят о пожарной безопасности.

3 этап акции пройдет 23 ноября в аграрном колледже. Для молодежи спасатели подготовят интерактивные мероприятия в формате тематических конкурсов.

На финальном этапе, с 29.11.2017 по 01.12.2017, работники МЧС проведут мероприятия в местах массового пребывания людей. На игровых площадках, организованных спасателями, дети и взрослые смогут не только интересно, но и с пользой провести время.

Уважаемые граждане, будьте внимательны в вопросах собственной безопасности и проявите заботу к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам, знакомым – ведь люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих. Только с начала нынешнего года по этой причине в районе произошло 8 пожаров, на которых погибло 4 человек. Возможно, ваше неравнодушие спасет чью-то жизнь. Не пренебрегайте элементарными правилами безопасности. Не проявляйте беспечности и небрежности в обращении с огнем при курении. Берегите себя и своих близких!

Марина КОСАКОВИЧ, специалист группы пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС.