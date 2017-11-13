СК переквалифицировал дело о гибели детей в Могилеве

МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Уголовное дело, возбужденное по факту гибели двух детей в Могилеве в результате падения железобетонной плиты, переквалифицировано, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.



© Sputnik/ Юлия Балакирева Умер мальчик, на которого упала плита на долгострое в Могилеве

Трагедия в областном центре произошла 1 ноября: в микрорайоне Спутник в недостроенном частном доме на двух детей упала плита . Один мальчик погиб на месте происшествия, второй – умер в больнице спустя полторы недели, 13 ноября.

"Ранее возбужденное по части 1 статьи 144 Уголовного кодекса Беларуси уголовное дело переквалифицировано на часть 2 статьи 144 – причинение смерти по неосторожности двум лицам", – сказала Соленюк.

Как ранее сообщал Sputnik, владелец недостроенного дома был задержан после гибели ребенка , однако сейчас он освобожден из-под стражи в связи с истечением срока задержания. Мужчина остается в статусе подозреваемого. В настоящее время расследование продолжается.

Кроме того, следствием было дополнительно возбуждено еще одно дело, по факту служебной халатности (ст. 428 УК) — в отношении должностных лиц Могилевского горисполкома в связи с невыполнением требований законодательства, которые регламентируют порядок сноса самовольно возведенных капитальных строений, что впоследствии повлекло по неосторожности смерть ребенка.

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