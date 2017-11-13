МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Пограничники задержали в Хойникском районе, на территории зоны отчуждения, две группы граждан, которые собирали в отселенной зоне рога оленей, а также металлолом, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным ГПК, мужчины для "промысла" сознательно нарушили белорусско-украинскую границу.

Первая группа – братья, живущие в Брагинском районе, – искали оленьи рога, на момент задержания молодым людям уже удалось обнаружить рога от трех особей. Вторая – трое их земляков, передвигавшихся на машине УАЗ, – кроме рогов заготавливали в "зоне" лом черного металла.

Братьев привлекли к административной ответственности, а заготовщики чермета стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 371 Уголовного кодекса Беларуси (умышленное незаконное пересечение границы с использованием механического транспортного средства).