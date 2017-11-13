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Шесть человек спасены из горящего многоквартирного дома в Бресте
14.11.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли шесть жильцов из горящего многоквартирного дома на улице Суворова в Бресте, сообщили в ведомстве.
Пожар в квартире на втором этаж дом произошел накануне в 20:10 в 2-комнатной квартире, где проживала пенсионерка.
"Прибывшими нарядами спасены хозяйка квартиры, 1947 года рождения, а также четверо мужчин из двух соседних квартир и женщина", — сообщили Sputnik во вторник в Брестском областном управлении по ЧС.
Спасатели передали медикам хозяйку квартиры, которая с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализирована.
В ее квартире огнем повреждено имущество и внутренняя отделка.
В настоящее время, по словам спасателей, устанавливается причина пожара.
"Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры", — сказали в УЧС.
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Одной из причин пожара спасатели назвали неосторожное обращение с огнем пожилой женщины.
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Архив (ЧП)
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