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Шесть человек спасены из горящего многоквартирного дома в Бресте

14.11.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар и спасли шесть жильцов из горящего многоквартирного дома на улице Суворова в Бресте, сообщили в ведомстве.

Пожар в квартире на втором этаж дом произошел накануне в 20:10 в 2-комнатной квартире, где проживала пенсионерка.

Шесть человек спасены из горящего многоквартирного дома в Бресте
© Фото:
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"Прибывшими нарядами спасены хозяйка квартиры, 1947 года рождения, а также четверо мужчин из двух соседних квартир и женщина", — сообщили Sputnik во вторник в Брестском областном управлении по ЧС.

Спасатели передали медикам хозяйку квартиры, которая с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" госпитализирована.

В ее квартире огнем повреждено имущество и внутренняя отделка.

В настоящее время, по словам спасателей, устанавливается причина пожара.

"Рассматриваемая версия — неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры", — сказали в УЧС.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Одной из причин пожара спасатели назвали неосторожное обращение с огнем пожилой женщины.

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