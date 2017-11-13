Иран скорбит о жертвах стихийного бедствия

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. В Иране объявлен всенародный траур по жертвам землетрясения, произошедшего в воскресенье на границе с Ираком: подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.

Это землетрясение магнитудой 7,2 стало "самым смертоносным" за 2017 год: только в Иране погибли порядка 450 человек, пострадали более 7 тысяч, минздрав Ирака сообщал о семи погибших и свыше 530 пострадавших.



© Инфографика Землетрясение на границе Ирана и Ирака – инфографика на sputnik.by

Заместитель главы провинции Керманшах Мохтаба Никкердар заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку под завалами продолжают оставаться люди.

В стране также заявляют о серьезных разрушениях исторических памятников: от 30 до 40% ущерба стихия нанесла замку сасанидского царя Йездигерда III, строениям персидского шаха Аббаса и ряду других культурных памятников в Керманшах, а также провинции Илам.

Президент Ирана Хасан Роухани уже поручил министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.

Анкара направила в зону землетрясения в Ираке поисково-спасательные команды Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD). Италия направит в Ирак самолет с гуманитарной помощью для содействия в устранении последствий землетрясения в регионе. Пара Римский заявил, что скорбит и молится за погибших.

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось во многих странах региона, затронуло оно, в частности, Израиль: подземные толчки ощущались в центральной части страны, в частности в Тель-Авиве, Петах-Тикве, Рамат-Гане, Реховоте, на юге — в Бер-Шеве и на севере — в Хайфе. Сильные подземные толчки ощутили и жители Кувейта, однако никаких жертв и разрушений в этой стране зафиксировано не было.