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Житель Молодечненского района убил свою беспомощную мать, которая отказалась есть

14.11.2017 12:06 — ЧП | Tut.by  
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Вступил в силу приговор Минского областного суда в отношении 60-летнего жителя Молодечненского района.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою 85-летнюю мать, лишенную возможности передвигаться из-за возрастных заболеваний. Он нанес беспомощной женщине порядка 20 ударов руками, причинив многочисленные телесные повреждения, сообщил БелаПАН прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Ростислав Трухан.

Поводом к неожиданному всплеску агрессии послужил отказ матери принимать пищу.

Минским облсудом убийца приговорен к лишению свободы на 14 лет в исправительной колонии усиленного режима с применением принудительных мер безопасности и лечения.

 
 
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Вступил в силу приговор Минского областного суда в отношении 60-летнего жителя Молодечненского района.

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