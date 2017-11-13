Житель Молодечненского района убил свою беспомощную мать, которая отказалась есть

Вступил в силу приговор Минского областного суда в отношении 60-летнего жителя Молодечненского района.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил свою 85-летнюю мать, лишенную возможности передвигаться из-за возрастных заболеваний. Он нанес беспомощной женщине порядка 20 ударов руками, причинив многочисленные телесные повреждения, сообщил БелаПАН прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК по Минской области Ростислав Трухан.

Поводом к неожиданному всплеску агрессии послужил отказ матери принимать пищу.

Минским облсудом убийца приговорен к лишению свободы на 14 лет в исправительной колонии усиленного режима с применением принудительных мер безопасности и лечения.