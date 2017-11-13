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Дело об убийстве табуреткой в Витебске взял на контроль глава УСК

14.11.2017 13:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Глава управления Следственного комитета по Витебской области Владимир Шалухин взял на личный контроль расследование дела о жестоком убийстве жителя Витебска табуретом, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Дело об убийстве табуреткой в Витебске взял на контроль глава УСК
CC BY-SA 2.0 / Jeff Warren / MEUM stool
Пришла в гости: жительница Витебска табуретом убила мужчину

Тело 58-летнего мужчины с множественными травмами было обнаружено накануне в 10:20 в его квартире. По информации МВД Беларуси, было предварительно установлено, что витебчанина табуретом убила 57-летняя местная жительница. По факту Витебским горотделом СК было возбуждено уголовное дело по п. 6 ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Беларуси (убийство, совершенное с особой жестокостью).

"Начальник УСК по Витебской области генерал-майор юстиции Владимир Шалухин, выбывший на место происшествия, взял на личный контроль ход расследования уголовного дела", – сказала Сахарова.

Она также уточнила, что уже установлено – смерть мужчины наступила от множественных травм головы, конечностей и туловища.

По словам Сахаровой, женщина и трое мужчины, которые гостили у убитого, задержаны, сейчас с ними работают следователи.

Как ранее сообщили в МВД, по предварительной информации, житель Витебска был убит в ходе ссоры во время распития спиртного.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Житель Витебска был убит в ходе ссоры во время распития спиртного.

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