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В Бресте работников мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за ящика с учебными снарядами

14.11.2017 13:34 — ЧП | Tut.by  
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Работников Брестского мусороперерабатывающего завода эвакуировали из-за ящика с учебными снарядами, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Анна Иващенко.

В Московский РОВД Бреста 13 ноября в 11.05 поступил звонок от мастера мусороперерабатывающего завода. Мужчина сообщил, что в цеху по приему бытовых отходов обнаружен ящик зеленого цвета с маркировкой УВПЗ-1. Эвакуировали 45 работников.

На место происшествия выбыла саперно-пиротехническая группа в/ч 5526. Специалисты обнаружили в ящике пять учебных подводных взрывателей без вещества взрывания. По этому факту проводится проверка.

В тот же день саперам поступил вызов из деревни Клейники Брестского района. Местный житель 1986 года рождения выкопал на подворье противопехотную мину ПОМЗ-2 времен Великой Отечественной войны. Снаряд уничтожен.

 
Теги: Брест
 
 
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Специалисты обнаружили в ящике пять учебных подводных взрывателей без вещества взрывания.

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