|
СМИ: задержан сержант, нашедший тело Коржича в Печах
14.11.2017 13:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы пока не комментируют информацию, распространенную рядом СМИ о том, что по делу о гибели в печах солдата-срочника Александра Коржича есть новые задержания.
По данным Следственного комитета на 2 ноября текущего года по этому уголовному делу проходят 15 человек, из которых десять являются обвиняемыми и пять находятся в статусе подозреваемых. О новых фигурантах СК информацию не предоставлял прессе.
"Задержан сержант, который днем 3 октября обнаружил в Печах тело солдата-срочника Александра Коржича", – сообщило
Издание также сообщило, что под стражей уже находятся 20 человек.
Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова заявила Sputnik, что "будет уточнять данную информацию".
Как ранее сообщал Sputnik, сейчас следствие отрабатывает три основных версии гибели Коржича – убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.
Тело погибшего срочника
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Расследование уголовного дела о гибели солдата-срочника длится более месяца, ряду фигурантов предъявлены обвинения.
|
Архив (ЧП)
Комментарии