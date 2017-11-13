СМИ: задержан сержант, нашедший тело Коржича в Печах

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы пока не комментируют информацию, распространенную рядом СМИ о том, что по делу о гибели в печах солдата-срочника Александра Коржича есть новые задержания.

По данным Следственного комитета на 2 ноября текущего года по этому уголовному делу проходят 15 человек, из которых десять являются обвиняемыми и пять находятся в статусе подозреваемых. О новых фигурантах СК информацию не предоставлял прессе.

"Задержан сержант, который днем 3 октября обнаружил в Печах тело солдата-срочника Александра Коржича", – сообщило Еврорадио , ссылаясь на представителя прокуратуры, который 11 ноября встречался в Пинске с матерью и близким другом Коржича.

Издание также сообщило, что под стражей уже находятся 20 человек.

Официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова заявила Sputnik, что "будет уточнять данную информацию".

Как ранее сообщал Sputnik, сейчас следствие отрабатывает три основных версии гибели Коржича – убийство, самоубийство и доведение до самоубийства.

Тело погибшего срочника было обнаружено в петле 3 октября . Первоначально матери солдата сообщили, что он совершил самоубийство. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту гибели Коржича, и на первоначальном этапе следствия был задержан ряд военнослужащих части, где служил погибший.

СК сообщил о новых фигурантах в деле о гибели в Печах солдата Коржича>>