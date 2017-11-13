ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жуткое ДТП под Мозырем: в лобовом столкновении погибли 2 водителя

14.11.2017 14:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Два водителя получили смертельные ранения в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Мозырском районе, сообщили Sputnik во вторник в Гомельском областном УМЧС.

Жуткое ДТП под Мозырем: в лобовом столкновении погибли 2 водителя
© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя

Авария произошла утром во вторник на автодороге Р-37 "Мозырь – Наровля" вблизи деревни Митьки. Для извлечения людей из разбитых автомобилей понадобилась помощь работников МЧС.

"Столкнулись Renault Scenic и BMW, в результате ДТП оба водителя оказались зажатыми", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что спасатели сначала деблокировали из Renault погибшего мужчину, а затем – пострадавшего из BMW. Последний был передан медикам скорой, которые после осмотра констатировали его смерть.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Бус "в лоб" столкнулся с Peugeot под Могилевом: пострадал один человек>>

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для извлечения людей из разбитых автомобилей понадобилась помощь работников МЧС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
СМИ: задержан сержант, нашедший тело Коржича в Печах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика