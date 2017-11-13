Жуткое ДТП под Мозырем: в лобовом столкновении погибли 2 водителя

МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Два водителя получили смертельные ранения в результате лобового столкновения легковых автомобилей в Мозырском районе, сообщили Sputnik во вторник в Гомельском областном УМЧС.



© Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома Skoda с семьей из России попала в лобовое ДТП возле Фаниполя

Авария произошла утром во вторник на автодороге Р-37 "Мозырь – Наровля" вблизи деревни Митьки. Для извлечения людей из разбитых автомобилей понадобилась помощь работников МЧС.

"Столкнулись Renault Scenic и BMW, в результате ДТП оба водителя оказались зажатыми", – сказали в управлении.

Там также сообщили, что спасатели сначала деблокировали из Renault погибшего мужчину, а затем – пострадавшего из BMW. Последний был передан медикам скорой, которые после осмотра констатировали его смерть.

В настоящее время по факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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