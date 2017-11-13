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Мужчина в Островце получил тяжелые ожоги, разжигая котел бензином
14.11.2017 14:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Мужчина был госпитализирован в хирургическое отделение больницы в Островце в тяжелом состоянии после того, как попытался разжечь котел бензином, сообщили Sputnik во вторник в МЧС Беларуси.
© Sputnik/ Максим Богодвид
Доставили пострадавшего в Островецкую центральную районную больницу накануне вечером.
"Со слов пострадавшего, на приусадебном участке жилого дома он растапливал котел на твердом топливе. Для того чтобы огонь лучше разгорелся, мужчина решил плеснуть бензина, но пролил горючую жидкость себе на одежду", – сказали в МЧС.
По данным спасателей, загоревшиеся вещи мужчина потушил сам, а затем вызвал скорую.
Пострадавшего с ожогами лица, обеих кистей рук, бедра и голени (всего 9% тела) госпитализировали в хирургическое отделение ЦРБ. В настоящее время медики оценивают его состояние как тяжелое.
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По данным спасателей, загоревшиеся вещи мужчина потушил сам, а затем вызвал скорую.
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