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Горевшая в Бресте квартира была завалена вещами

14.11.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 14 ноя — Sputnik. Под окнами квартиры, в которой вчера вечером случился пожар, разбросан многочисленный мусор, в подъезде стоит запах гари, передает корреспондент Sputnik.

Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже дома по улице Суворова, в которой проживает 70-летняя пенсионерка, поступило спасателям в понедельник в 20:10.

Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали хозяйку и пятеро жильцов двух соседних квартир.

Горевшая в Бресте квартира была завалена вещами
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Под окнами горевшей квартиры сегодня настоящая свалка

Сгоревшую малосемейку сразу видно с улицы – окно открыто, а под ним валяются вещи, которые собирала хозяйка. В подъезде чисто и аккуратно – недавно здесь был сделан ремонт. Кроме имущества и внутренней отделки квартиры в доме ничего не пострадало.

На двери в крыло, где она находится, наклеена просьба соблюдать чистоту и порядок. Номер квартиры – 16, можно узнать по сметенной к стене пыли, которая осталась после пожара, и ящикам с банками, стоящими неподалеку от входа.

Горевшая в Бресте квартира была завалена вещами
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Пожар произошел в квартире, доверху заваленной вещами хозяйки

Дверь в квартиру закрыта, никто не открывает. Пожилая хозяйка была госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".

Причина пожара в данный момент устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры.

 
Теги: Брест
 
 
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Двор дома улице Суворова в котором вчера вечером случился пожар, напоминает свалку.

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