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Горевшая в Бресте квартира была завалена вещами
14.11.2017 16:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 14 ноя — Sputnik. Под окнами квартиры, в которой вчера вечером случился пожар, разбросан многочисленный мусор, в подъезде стоит запах гари, передает корреспондент Sputnik.
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Прибывшие на место сотрудники МЧС эвакуировали хозяйку и пятеро жильцов двух соседних квартир.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Под окнами горевшей квартиры сегодня настоящая свалка
Сгоревшую малосемейку сразу видно с улицы – окно открыто, а под ним валяются вещи, которые собирала хозяйка. В подъезде чисто и аккуратно – недавно здесь был сделан ремонт. Кроме имущества и внутренней отделки квартиры в доме ничего не пострадало.
На двери в крыло, где она находится, наклеена просьба соблюдать чистоту и порядок. Номер квартиры – 16, можно узнать по сметенной к стене пыли, которая осталась после пожара, и ящикам с банками, стоящими неподалеку от входа.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Пожар произошел в квартире, доверху заваленной вещами хозяйки
Дверь в квартиру закрыта, никто не открывает. Пожилая хозяйка была госпитализирована с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения".
Причина пожара в данный момент устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем со стороны хозяйки квартиры.
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Двор дома улице Суворова в котором вчера вечером случился пожар, напоминает свалку.
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