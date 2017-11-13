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Водитель "Лады" в Гомеле пытался 80 рублями откупиться от ГАИ

14.11.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гомеля, который предложил инспекторам ГАИ взятку, пытаясь "решить" вопрос с отсутствием у машины техосмотра, а у самого водителя – прав, сообщила старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.

Водитель "Лады" в Гомеле пытался 80 рублями откупиться от ГАИ
© Pixabay
Выехавший из леса водитель "Жигулей" предложил ГАИ взятку в $32

Машину ВАЗ-2109 сотрудники ГАИ остановили 13 ноября около 17:45 на улице Луговой. При проверке документов выяснилось, что у 49-летнего мужчины нет водительского удостоверения, а авто не прошло техосмотр.

"При составлении административных материалов в служебном автомобиле мужчина решил испытать судьбу и предложил сотрудникам милиции взятку за непривлечение его к ответственности", – сказала Ковалева.

Она также уточнила, что инспекторы несколько раз предупредили водителя, какая ответственность за это его ждет, но он все равно оставил в машине ГАИ 80 рублей.

Инспекторы вызвали на место оперативников, в отношении гомельчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси (дача взятки), а сам он задержан.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 64
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Инспекторы несколько раз предупредили мужчину, какая ответственность его ждет за взятку, но он все равно оставил в машине ГАИ деньги.

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