|
Водитель "Лады" в Гомеле пытался 80 рублями откупиться от ГАИ
14.11.2017 18:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении жителя Гомеля, который предложил инспекторам ГАИ взятку, пытаясь "решить" вопрос с отсутствием у машины техосмотра, а у самого водителя – прав, сообщила старший инспектор отдела агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Анна Ковалева.
Машину ВАЗ-2109 сотрудники ГАИ остановили 13 ноября около 17:45 на улице Луговой. При проверке документов выяснилось, что у 49-летнего мужчины нет водительского удостоверения, а авто не прошло техосмотр.
"При составлении административных материалов в служебном автомобиле мужчина решил испытать судьбу и предложил сотрудникам милиции взятку за непривлечение его к ответственности", – сказала Ковалева.
Она также уточнила, что инспекторы несколько раз предупредили водителя, какая ответственность за это его ждет, но он все равно оставил в машине ГАИ 80 рублей.
Инспекторы вызвали на место оперативников, в отношении гомельчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 431 Уголовного кодекса Беларуси (дача взятки), а сам он задержан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы несколько раз предупредили мужчину, какая ответственность его ждет за взятку, но он все равно оставил в машине ГАИ деньги.
|
Архив (ЧП)
Комментарии