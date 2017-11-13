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Контрабандисты под Столином бросались из окон поезда украинским салом

14.11.2017 18:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Сотрудники Пинского погранотряда обнаружили у железнодорожного полотна в Столинском районе более 90 килограммов бесхозного сала, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Контрабандисты под Столином бросались из окон поезда украинским салом
© Брестская таможня
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Сброс нескольких мешков из поезда сообщением Сарны – Горынь был зафиксирован накануне днем вблизи деревни Ворони.

"В ходе дальнейшего осмотра было выявлено, что в них находилось сало. С поезда мешки были сброшены преднамеренно – для последующей незаконной реализации", – сказали в ГПК.

Там также уточнили, что сало, общий вес которого составил около 93 килограммов, перемещалось без соответствующих документов.

Контрабандный продукт был уничтожен, в настоящее время по факту проводится разбирательство, чтобы выявить личности контрабандистов.

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Теги: Минск
 
 
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Контрабандный продукт был уничтожен, в настоящее время по факту проводится разбирательство.

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