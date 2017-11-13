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Контрабандисты под Столином бросались из окон поезда украинским салом
14.11.2017 18:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя – Sputnik. Сотрудники Пинского погранотряда обнаружили у железнодорожного полотна в Столинском районе более 90 килограммов бесхозного сала, сообщили Sputnik во вторник в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Сброс нескольких мешков из поезда сообщением Сарны – Горынь был зафиксирован накануне днем вблизи деревни Ворони.
"В ходе дальнейшего осмотра было выявлено, что в них находилось сало. С поезда мешки были сброшены преднамеренно – для последующей незаконной реализации", – сказали в ГПК.
Там также уточнили, что сало, общий вес которого составил около 93 килограммов, перемещалось без соответствующих документов.
Контрабандный продукт был уничтожен, в настоящее время по факту проводится разбирательство, чтобы выявить личности контрабандистов.
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Контрабандный продукт был уничтожен, в настоящее время по факту проводится разбирательство.
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