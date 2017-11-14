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Стрельба в начальной школе в Калифорнии: погибли 3 человека

14.11.2017 21:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Три человека стали жертвами нападения неизвестного на начальную школу в Калифорнии, сообщают СМИ.

Инцидент произошел на севере штата неподалеку от города Ред-Блафф (округ Техама). Неизвестный сначала отрыл стрельбу в доме, затем продолжил в местной школе. В результате погибли три человека, нападавший ликвидирован полицией. Есть пострадавшие.

"Мне известно, что несколько учащихся были транспортированы (вертолетом)", — уточнил помощник шерифа Фил Джонсон.

По другим данным, среди пострадавших один ребенок – шестилетний школьник.

В настоящее время место происшествия оцеплено, на территории школы работают полицейские. О мотивах стрелка не сообщается.

 
Теги: Минск
 
 
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