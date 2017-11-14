|
Стрельба в начальной школе в Калифорнии: погибли 3 человека
14.11.2017 21:36 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Три человека стали жертвами нападения неизвестного на начальную школу в Калифорнии, сообщают СМИ.
Инцидент произошел на севере штата неподалеку от города Ред-Блафф (округ Техама). Неизвестный сначала отрыл стрельбу в доме, затем продолжил в местной школе. В результате погибли три человека, нападавший ликвидирован полицией. Есть пострадавшие.
"Мне известно, что несколько учащихся были транспортированы (вертолетом)", — уточнил помощник шерифа Фил Джонсон.
По другим данным, среди пострадавших один ребенок – шестилетний школьник.
В настоящее время место происшествия оцеплено, на территории школы работают полицейские. О мотивах стрелка не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свидетели рассказали, что слышали по меньшей мере 100 выстрелов.
|
Архив (ЧП)
Комментарии