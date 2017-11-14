Рекомендации Госпромнадзора по приобретению и безопасному использованию пиротехнических изделий





В последние годы ни одно новогоднее мероприятие не обходится без использования пиротехнических изделий. Бенгальские огни, хлопушки, салюты, фейерверки, петарды, ракеты, безусловно, дополняют праздничную атмосферу. Однако праздник может обернуться трагедией в случае использования контрафактной продукции или неумелого обращения с пиротехникой.

Необходимо знать, что реализация пиротехнических изделий І-ІІ классов опасности разрешена в магазинах и павильонах с торговым залом, ІІІ класса – только в специализированных магазинах, отделах (секциях) по продаже пиротехники. Специализированные отделы должны располагаться на верхних этажах магазинов у наружных стен и иметь оконный проем.

Приобретая пиротехническое изделие, покупатель имеет право потребовать от продавца предъявление сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий».

Не следует покупать петарды, ракеты, салюты с рук! Несертифицированная продукция представляет большую опасность.

Приобретая пиротехнику, обязательно необходимо проверить наличие инструкции по применению, которая должна быть на русском или белорусском языке. На каждое пиротехническое изделие должны быть нанесены (или прилагаться) маркировочные обозначения, содержащие следующую информацию: класс опасности; наименование и место нахождения организации-изготовителя пиротехнического изделия (поставщика и/или импортёра); обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми изготовлено пиротехническое изделие; дата окончания срока годности; перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; ограничения в отношении условий обращения; требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнического изделия; информация о подтверждении соответствия пиротехнического изделия требованиям технического регламента «О безопасности пиротехнических изделий».

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, следует помнить, что применение пиротехники в помещениях недопустимо, а при запуске ракеты или фейерверка на улице необходимо выполнять элементарные требования безопасности, изложенные в инструкции по применению.

Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте повторить эту попытку ещё раз!

Денис Луцевич старший государственный инспектор отдела надзора Минского областного управления Госпромнадзора