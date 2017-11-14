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Шесть человек погибли при крушении самолета в Хабаровске
15.11.2017 08:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае, выжил только один ребенок, сообщают местные службы министерства по чрезвычайным ситуациям.
© Sputnik/ Максим Богодвид
По информации службы, на борту находилось два члена экипажа и пятеро пассажиров. Выжила четырехлетняя девочка. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
Самолет, который следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан заходил на посадку в поселке Нелькан. В двух километрах от аэропорта он пропал с экрана радаров. Как отметили в МЧС, не достигнув взлетно-посадочной полосы, самолет совершил жесткую посадку. Фюзеляж оказался разрушен, но пожара не произошло.
Погода на момент инцидента была хорошая.
Сообщается, что воздушное судно принадлежит "Хабаровским авиалиниям".
На место катастрофы прибыли представители местной администрации, работают медики, спасатели и полиция. По факту крушения возбуждено уголовное дело.
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Самолет потерпел крушение при заходе на посадку; из семи человек, находящихся на борту, выжил только один ребенок.
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