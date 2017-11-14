Шесть человек погибли при крушении самолета в Хабаровске

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Шесть человек погибли при крушении пассажирского самолета L-410 в Хабаровском крае, выжил только один ребенок, сообщают местные службы министерства по чрезвычайным ситуациям.



© Sputnik/ Максим Богодвид Легкомоторный самолет потерпел крушение на Ставрополье

По информации службы, на борту находилось два члена экипажа и пятеро пассажиров. Выжила четырехлетняя девочка. Она доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Самолет, который следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан заходил на посадку в поселке Нелькан. В двух километрах от аэропорта он пропал с экрана радаров. Как отметили в МЧС, не достигнув взлетно-посадочной полосы, самолет совершил жесткую посадку. Фюзеляж оказался разрушен, но пожара не произошло.

Погода на момент инцидента была хорошая.

Сообщается, что воздушное судно принадлежит "Хабаровским авиалиниям".

На место катастрофы прибыли представители местной администрации, работают медики, спасатели и полиция. По факту крушения возбуждено уголовное дело.