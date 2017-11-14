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Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Reuters в польской Гдыне
15.11.2017 05:50 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters, которое расположено в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM вечером во вторник.
© AFP/ Josh Edelson
Белорус был вооружен пистолетом и длинноствольным оружием. Стрельба произошла в одном из залов здания. Мужчина пытался попасть в своего коллегу.
Известно, что он успел произвести два выстрела, испуганные посетители офиса стали в панике разбегаться. Один из сотрудников набросился на стрелка и нанес ему несколько ударов.
Мужчину задержали и передали прибывшим полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.
Местная полиция сообщила, что стрелявший из Беларуси, ему 30 лет, в агентстве он занимался вводом данных, среди коллег считался замкнутым и малообщительным.
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30-летний белорус стрелял в своего коллегу, его задержали присутствующие в офисе люди еще до приезда полиции.
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