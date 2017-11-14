Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Reuters в польской Гдыне

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters, которое расположено в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря. Об этом сообщила местная радиостанция RMF FM вечером во вторник.



© AFP/ Josh Edelson Стрельба в начальной школе в Калифорнии: погибли 3 человека

Белорус был вооружен пистолетом и длинноствольным оружием. Стрельба произошла в одном из залов здания. Мужчина пытался попасть в своего коллегу.

Известно, что он успел произвести два выстрела, испуганные посетители офиса стали в панике разбегаться. Один из сотрудников набросился на стрелка и нанес ему несколько ударов.

Мужчину задержали и передали прибывшим полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.

Местная полиция сообщила, что стрелявший из Беларуси, ему 30 лет, в агентстве он занимался вводом данных, среди коллег считался замкнутым и малообщительным.