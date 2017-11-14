ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Семь человек погибли при крушении самолета в Хабаровском крае

15.11.2017 08:51 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Семь человек, по уточненным данным, стали жертвами крушения самолета L-410 в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе на месте ЧП.


Самолет LP-410. Фото: Wikimedia Commons

«Семь человек погибли и выжил ребенок», — сказал собеседник агентства. Согласно обновленным данным, всего на борту находились восемь человек.

По данным спасателей, самолет «Хабаровских авиалиний» следовал из Хабаровска в поселок Нелькан. «Он совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж разрушен, пожара и взрыва не последовало», — добавили в ведомстве.

При этом в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о пяти жертвах. «Самолет L-410 выполнял рейс из Хабаровска в поселок Нелькан. Крушение произошло при заходе на посадку. Есть информация о погибших трех пассажирах и двух членах экипажа», — сказала представитель ведомства.

Она сообщила, что информация о числе пассажиров, находившихся на борту, уточняется. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», — добавили в ведомстве.

Сообщение о крушении самолета поступило спасателям в 13.30 по местному времени (06.30 по минскому). В Хабаровске в готовность приведены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолет Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса.

В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что самолет при падении остался целым.

«Самолет при падении не развалился и не загорелся», — сказал сотрудник пресс-службы.

О самолете

L-410 — чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний.

Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту находились два члена экипажа и шесть пассажиров, в том числе четырехлетний ребенок, он госпитализирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Шесть человек погибли при крушении самолета в Хабаровске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика