Семь человек погибли при крушении самолета в Хабаровском крае

Семь человек, по уточненным данным, стали жертвами крушения самолета L-410 в Хабаровском крае. Об этом сообщили ТАСС в среду в оперативном штабе на месте ЧП.



Самолет LP-410. Фото: Wikimedia Commons

«Семь человек погибли и выжил ребенок», — сказал собеседник агентства. Согласно обновленным данным, всего на борту находились восемь человек.

По данным спасателей, самолет «Хабаровских авиалиний» следовал из Хабаровска в поселок Нелькан. «Он совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы. Фюзеляж разрушен, пожара и взрыва не последовало», — добавили в ведомстве.

При этом в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили о пяти жертвах. «Самолет L-410 выполнял рейс из Хабаровска в поселок Нелькан. Крушение произошло при заходе на посадку. Есть информация о погибших трех пассажирах и двух членах экипажа», — сказала представитель ведомства.

Она сообщила, что информация о числе пассажиров, находившихся на борту, уточняется. «В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту», — добавили в ведомстве.

Сообщение о крушении самолета поступило спасателям в 13.30 по местному времени (06.30 по минскому). В Хабаровске в готовность приведены вертолеты Ми-8 и самолеты Ан-74 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту. Также в Николаевске-на-Амуре находится в готовности самолет Ан-26 со спасателями региональной базы спасателей от Минтранса.

В пресс-службе регионального главка МЧС России сообщили, что самолет при падении остался целым.

«Самолет при падении не развалился и не загорелся», — сказал сотрудник пресс-службы.

О самолете

L-410 — чешский 19-местный самолет, один из самых распространенных в мире пассажирских самолетов для местных авиалиний.

Его регулярная эксплуатация началась в 1971 году, всего на заводе Aircraft Industries (Чехия, бывший Let Kunovice) в Куновице было построено более 1,1 тыс. этих бортов различных модификаций, 862 из них были поставлены в СССР.