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Поезд Москва—Гомель столкнулся с грузовиком в Подмосковье

15.11.2017 09:07 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Столкновение поезда №55 Москва — Гомель с грузовым автомобилем произошло в минувший вторник в 22:03 на железнодорожном переезде 37-го км перегона Одинцово — Голицыно (Подмосковье) Белорусского направления Московской железной дороги, сообщила РЖД.

Поезд Москва—Гомель столкнулся с грузовиком в Подмосковье
© REUTERS/ Markku Ulander
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Поезд №55 Москва — Гомель после столкновения был отбуксирован на станцию Одинцово, где ему поменяли локомотив. Затем он продолжил следование по маршруту.

"Во время данного происшествия в Подмосковье никто не пострадал, обращений к медикам со стороны пассажиров не было", — сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

По предварительным данным, водитель грузовика выехал на пути, в результате сего и произошло столкновение с приближающимся поездом №55.

Из-за происшествия произошла задержка поездов №1 Москва — Минск и №3 Москва — Брест, сообщили в РЖД. Кроме этого, выбились из графика электрички на данном направлении.

Движение на перегоне Одинцово — Голицыно Белорусского направления МЖД было восстановлено в 00:42.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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По предварительной информации пострадавших нет, но произошли задержки белорусских поездов московского направления.

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