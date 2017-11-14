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Подробности стрельбы в Гдыне: стало известно имя 30-летнего белоруса
15.11.2017 09:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Уроженец белорусского города Гродно Степан Свидерский задержан после инцидента со стрельбой в польском офисе агентства Thomson Reuters в Гдыне.
Инцидент произошел накануне в 19:00. В офисе
Что случилось в офисе
По информации
Как пишут друзья Свидерского в соцсетях, Степан занимался стрельбой и имел разрешение на ношение оружия. В его арсенале — винтовка и три пистолета. Отмечается, что белорус якобы показывал пистолет коллегам, началась паника, и выстрелы произошли, вероятно, случайно, когда кто-то из сотрудников агентства накинулся на него с намерением отобрать оружие.
В то же время польские СМИ отмечают, что белорус был социофобом и мало общался с коллегами. Его задачей в офисе была работа с базой данных. И стрелял мужчина якобы в одного из коллег.
Мог ли выстрел быть случайным?
Особенность пистолета "Глок" заключается в том, что у него нет привычного флажкового предохранителя и курка. Однако выстрела не произойдет без полного нажатия спускового крючка так называемого "безопасного действия" – состоящего из нескольких частей, рассказал Sputnik эксперт.
"Показывать кому-либо несведущему пистолет с заряженным магазином это как минимум непрофессионально для человека, занимающегося стрельбой и имеющего разрешение на ношение огнестрельного оружия", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что выстрела из пистолета, у которого не был взведен затвор, не произошло бы.
Пистолет Glock, разработанный австрийскими оружейниками, является одним из самых популярных в мире. В Польше им вооружены как сотрудники погранслужбы, так и полиции и других ведомств.
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Белорус, работавший в офисе Reuters в Гдыне, занимался стрельбой, в его арсенале была винтовка и три пистолета.
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