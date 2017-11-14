Подробности стрельбы в Гдыне: стало известно имя 30-летнего белоруса

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Уроженец белорусского города Гродно Степан Свидерский задержан после инцидента со стрельбой в польском офисе агентства Thomson Reuters в Гдыне.

Инцидент произошел накануне в 19:00. В офисе произошли выстрелы , после чего люди в панике стали разбегаться. Позже стало известно, что оружие в здание пронес 30-летний белорус, который работал в Reuters. Он пришел на работу с ружьем и пистолетом Glock 17.



© Pixabay Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Reuters в польской Гдыне

Что случилось в офисе

По информации Radio Gdansk , в офисе произошло два выстрела из пистолета, что вызвало панику. Один из сотрудников офиса сумел обезвредить стрелявшего, позже белоруса передали приехавшим на место полицейским. В результате инцидента пострадавших нет.

Как пишут друзья Свидерского в соцсетях, Степан занимался стрельбой и имел разрешение на ношение оружия. В его арсенале — винтовка и три пистолета. Отмечается, что белорус якобы показывал пистолет коллегам, началась паника, и выстрелы произошли, вероятно, случайно, когда кто-то из сотрудников агентства накинулся на него с намерением отобрать оружие.

В то же время польские СМИ отмечают, что белорус был социофобом и мало общался с коллегами. Его задачей в офисе была работа с базой данных. И стрелял мужчина якобы в одного из коллег.

Мог ли выстрел быть случайным?

Особенность пистолета "Глок" заключается в том, что у него нет привычного флажкового предохранителя и курка. Однако выстрела не произойдет без полного нажатия спускового крючка так называемого "безопасного действия" – состоящего из нескольких частей, рассказал Sputnik эксперт.

"Показывать кому-либо несведущему пистолет с заряженным магазином это как минимум непрофессионально для человека, занимающегося стрельбой и имеющего разрешение на ношение огнестрельного оружия", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что выстрела из пистолета, у которого не был взведен затвор, не произошло бы.

Пистолет Glock, разработанный австрийскими оружейниками, является одним из самых популярных в мире. В Польше им вооружены как сотрудники погранслужбы, так и полиции и других ведомств.