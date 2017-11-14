Audi упала в Днепр под Речицей: два человека выплыли и два погибли

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Автомобиль Audi упал в реку Днепр в Речицком районе, для извлечения из воды автомобиля и тел погибших потребовалась помощь спасателей, сообщили Sputnik в Гомельском ОУМЧС.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в деревне Жмуровка. Установлено, что водитель автомобиля Audi 80 не справился с управлением, и машина вылетела в реку с дороги.

В салоне легковушки находились четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Двое из них, мужчины 1986 года и самый младший из компании выбрались из реки самостоятельно. Остальные двое погибли.

Сотрудники МЧС с помощью спецоборудования достали из воды автомобиль с телами погибших.