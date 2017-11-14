ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Крушение самолета в Хабаровске: рассматриваются три версии катастрофы

15.11.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Сейчас поисково-спасательные работы на месте крушения самолета L-410 в Хабаровском крае завершены, продолжаются следственные действия, сообщают в пресс-службе региона.

Пассажирский самолет в среду днем упал при заходе на посадку в поселке Нелькан. Из находившихся на бору семерых человек погибли шестеро, выжил четырехлетний ребенок.

Крушение

Самолет, принадлежавший "Хабаровским авиалиниям", следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. Около 13 часов по местному времени при заходе на посадку он пропал с экранов радаров.

Два человека погибли в Подмосковье в результате крушения Ан-2 >>

Как отметили очевидцы катастрофы, самолет летел прямо, и стал заваливаться на бок только при заходе на посадку. К месту крушения оперативно прибыли спасатели и скорая помощь. При разборе обломков выяснилось, что из двух членов экипажа и пятерых пассажиров выжила только девочка. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу. Медики оценили ее состояние как достаточно стабильное.

Предпринимаются меры

Для расследования причин крушения на место катастрофы в среду, 15 ноября, из Москвы вылетят специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пока следователи изымают образцы топлива, которым был заправлен разбившийся L-410, а также техническую и полетную документацию ФГУП "Хабаровские авиалинии", которым принадлежало воздушное судно.

Крушение самолета в Хабаровске: рассматриваются три версии катастрофы
© Sputnik/ Максим Богодвид
Легкомоторный самолет потерпел крушение на Ставрополье

Информации о местонахождении бортовых самописцев пока нет. В случае обнаружения "черных ящиков" их планируют доставить для расшифровки в Москву.

УМВД России по Хабаровскому краю начало проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Будет проведена проверка исполнения законодательства безопасности полетов, в частности, качество и условие обслуживания судна, заправка, обслуживание в аэропорту, квалификация пилотов.

По сообщению пресс-службы регионального правительства, начала работу "горячая линия" для родственников погибших и пострадавшей. Семьям погибших будет выплачена материальная помощь.

Четверг в Хабаровском крае объявили днем траура.

Версии произошедшего

На данный момент следователями отрабатываются три возможные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования или же возможные технические неисправности.

При этом, как сообщили ранее в региональном МЧС, погода в день катастрофы была хорошая.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 125
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пассажирский самолет Let L-410 при заходе на посадку упал в Хабаровском крае; погибли шесть человек, одному ребенку удалось выжить.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика