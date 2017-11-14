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Крушение самолета в Хабаровске: рассматриваются три версии катастрофы
15.11.2017 11:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Сейчас поисково-спасательные работы на месте крушения самолета L-410 в Хабаровском крае завершены, продолжаются следственные действия, сообщают в пресс-службе региона.
Пассажирский самолет в среду днем
Крушение
Самолет, принадлежавший "Хабаровским авиалиниям", следовал по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан. Около 13 часов по местному времени при заходе на посадку он пропал с экранов радаров.
Как отметили очевидцы катастрофы, самолет летел прямо, и стал заваливаться на бок только при заходе на посадку. К месту крушения оперативно прибыли спасатели и скорая помощь. При разборе обломков выяснилось, что из двух членов экипажа и пятерых пассажиров выжила только девочка. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу. Медики оценили ее состояние как достаточно стабильное.
Предпринимаются меры
Для расследования причин крушения на место катастрофы в среду, 15 ноября, из Москвы вылетят специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
Пока следователи изымают образцы топлива, которым был заправлен разбившийся L-410, а также техническую и полетную документацию ФГУП "Хабаровские авиалинии", которым принадлежало воздушное судно.
© Sputnik/ Максим Богодвид
Информации о местонахождении бортовых самописцев пока нет. В случае обнаружения "черных ящиков" их планируют доставить для расшифровки в Москву.
УМВД России по Хабаровскому краю начало проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Будет проведена проверка исполнения законодательства безопасности полетов, в частности, качество и условие обслуживания судна, заправка, обслуживание в аэропорту, квалификация пилотов.
По сообщению пресс-службы регионального правительства, начала работу "горячая линия" для родственников погибших и пострадавшей. Семьям погибших будет выплачена материальная помощь.
Четверг в Хабаровском крае объявили днем траура.
Версии произошедшего
На данный момент следователями отрабатываются три возможные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования или же возможные технические неисправности.
При этом, как сообщили ранее в региональном МЧС, погода в день катастрофы была хорошая.
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Пассажирский самолет Let L-410 при заходе на посадку упал в Хабаровском крае; погибли шесть человек, одному ребенку удалось выжить.
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