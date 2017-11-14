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Посольство РБ в Варшаве не обладает информацией о стрельбе в Гдыне

15.11.2017 11:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Посольство Беларуси в Варшаве пока не располагает информацией об инциденте со стрельбой с участием белоруса в Гдыне, сообщил Sputnik руководитель консульского отдела белорусской дипмиссии Валерий Цинкевич.

Посольство РБ в Варшаве не обладает информацией о стрельбе в Гдыне
© AFP/ TIM SLOAN
Подробности стрельбы в Гдыне: стало известно имя 30-летнего белоруса

"Полиция еще не выслала нам меморандум", — рассказал белорусский дипломат.

Он отметил, что подробности об инциденте с участием уроженца Беларуси будут известны в ближайшее время, когда правоохранительные органы предоставят подробную информацию о происшествии.

Стрельба произошла накануне вечером в офисе агентства Reuters в Гдыне, участником ее стал 30-летний уроженец Гродно Степан Свидерский, который принес на работу пистолет. При пока неустановленных обстоятельствах произошли два выстрела. В результате никто не пострадал. Самого белоруса задержала полиция.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Местная полиция еще не сообщила белорусским дипломатам подробности инцидента.

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