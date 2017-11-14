В Витебске 18-летний парень обокрал церковь

Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в церкви, которая находится на улице Чкалова напротив торгового центра «Грин» в Витебске, сообщает пресс-служба милиции региона.



Фото: УВД Витебского облисполкома

В милицию обратился настоятель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Он рассказал, что в ночь с 13 на 14 ноября из церкви из ящика для пожертвований пропали деньги, а также товары из церковной лавки — цепочки и крестики.

Ущерб составил 4 тысячи рублей.

К вечеру 14 ноября милиция задержала подозреваемого в краже — безработного 18-летнего парня. К этому возрасту он уже был не раз судим. У молодого человека нашли пропавшие украшения и часть денег, которую он не успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.