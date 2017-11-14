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В Витебске 18-летний парень обокрал церковь
Инцидент произошел в ночь на 14 ноября в церкви, которая находится на улице Чкалова напротив торгового центра «Грин» в Витебске,
В милицию обратился настоятель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Он рассказал, что в ночь с 13 на 14 ноября из церкви из ящика для пожертвований пропали деньги, а также товары из церковной лавки — цепочки и крестики.
Ущерб составил 4 тысячи рублей.
К вечеру 14 ноября милиция задержала подозреваемого в краже — безработного 18-летнего парня. К этому возрасту он уже был не раз судим. У молодого человека нашли пропавшие украшения и часть денег, которую он не успел потратить.
Возбуждено уголовное дело по факту кражи.
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Из церкви пропали деньги и товары из церковной лавки.
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Архив (ЧП)
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