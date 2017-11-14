Днем 13 ноября около 13 часов на «Красносельскстройматериалах» был тяжело травмирован 45-летний машинист крана — он лишился правой руки, сообщили в СК .





Следствие установило, что получивший травму мужчина около трех лет фактически исполнял обязанности, не предусмотренные рабочей инструкцией машиниста крана — он осуществлял техническое обслуживание реверсивного транспортера. Такое устное распоряжение ему когда-то дал 59-летний мастера цеха.

Очередное устранение технической неполадки — сбоя в работе транспортера — и привело к ампутации конечности.





Выяснение всех обстоятельств произошедшего продолжается.

По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, возбуждено уголовное дело. В подозреваемых — мастер цеха.