ДТП в Гродно: водитель Renault погиб в свой 62-й день рождения

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Гродно, в результате которого погиб человек, сообщили Sputnik в среду в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Гродненской и Павлова в областном центре. Renault Clio первого поколения выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Opel Movano.

В ГАИ отметили, что "бус" ехал на разрешающий сигнал светофора, как и малолитражка. После удара он заехал на газон.

В результате аварии погиб водитель "Рено". Он не был пристегнут ремнем безопасности. В ГАИ также рассказали, что в тот день мужчине исполнилось 62 года.