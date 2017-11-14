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ДТП в Гродно: водитель Renault погиб в свой 62-й день рождения
15.11.2017 12:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства ДТП в Гродно, в результате которого погиб человек, сообщили Sputnik в среду в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла накануне вечером на пересечении улиц Гродненской и Павлова в областном центре. Renault Clio первого поколения выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с микроавтобусом Opel Movano.
В ГАИ отметили, что "бус" ехал на разрешающий сигнал светофора, как и малолитражка. После удара он заехал на газон.
В результате аварии погиб водитель "Рено". Он не был пристегнут ремнем безопасности. В ГАИ также рассказали, что в тот день мужчине исполнилось 62 года.
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Легковушка на перекрестке выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом.
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