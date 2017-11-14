Мать стрелявшего в Гдыне белоруса: он решил похвастать пистолетом

МИНСК, 15 ноя — Sputnik, Инна Гришук. Семья Степана Свидерского, который был задержан после инцидента со стрельбой в польском офисе Reuters, не верит, что парень стрелял специально. Сегодня мама задержанного гродненца отправится в Польшу для выяснения обстоятельств.

Инцидент с выстрелами в офисе Reuters произошел 13 ноября примерно в 19 часов . Известно, что уроженец белорусского Гродно Степан Свидерский, который уже несколько лет работает в данном агентстве, пришел на работу с оружием.

Мама 30-летнего Степана Свидерского узнала о задержании сегодня ночью, когда с ней связались друзья парня. Женщина не верит, что сын мог специально в кого-то стрелять.

"Он не первый год занимается стрельбой, успехи у него есть. Думаю, что решил просто похвастаться новым приобретением. Кто-то что-то неправильно понял или спровоцировал кто-то. Сегодня все звонят, спрашивают, что случилось. Все волнуются, потому что ничего такого от Степана никто не ожидал", – говорит Татьяна Свидерская.

Степан – единственный сын. Мать уверяет, что у Степана никогда не было конфликтов ни на работе, ни с друзьями, он никогда не жаловался. По ее словам, стрельба была спортивным увлечением, парень имел лицензию на оружие.

"Для меня это удар. А что приключилось? Думаю, кто-то перепугался, отреагировал не так. Надо ехать и самой разбираться", – добавила женщина.



© Фото: Gdańskie Centrum Strzeleckie / Anka Степан Свидерский (справа) занимался в Гданьском стрелковом центре

Сейчас Татьяна отправляется из Гродно в Гдыню, так как по телефону польская сторона ей никакой информации не дает.

Степан Свидерский закончил Лицей №1 в Гродно, со школы увлекался историей, был лучшим учеником лицея.

"Степан всегда был в числе первых и лучших. Одаренный, интеллектуал, олимпиадник, всегда был в числе первых, о нем можно говорить только в превосходной степени", — отметил учитель Степана Свидерского известный гродненский краевед Алесь Гостев.

По словам Гостева, парень еще в школе написал научную работу об истории Гродно (о походе 1127 года), в которой первым сделал важные выводы об истории города. В начале сентября учитель связывался со Степаном, чтобы узнать, есть ли подвижки по исследованию, но он сказал, что перестал им заниматься. Гостев припомнил, что еще в лицее парень занимался спортивной стрельбой, но это было увлечение за пределами школы.

Горожанам парень запомнился как активист движения за сохранение исторического центра Гродно. После окончания Лицея он поступил на исторический факультет БГУ, но не закончил его, потому что был отчислен за участие в протестах весной 2006 года. Затем уехал по программе Калиновского в Польшу, отучился на историка в Гданьске.