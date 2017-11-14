Рабочему отрезало руку на одном из предприятий Гродненской области

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Инцидент произошел в Волковысском районе: без руки остался 45-летний машинист крана ОАО "Красносельскстройматериалы".



© Sputnik/ Илья Питалев Мужчина в Островце получил тяжелые ожоги, разжигая котел бензином

Травму он получил, когда пытался устранить сбой в работе реверсивного транспортера. Инцидент произошел 13 ноября около 13 часов, сообщили в Управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Мужчину с диагнозом "травматическая ампутация правой верхней конечности" доставили в больницу.

Следователи выяснили, что пострадавший около трех лет исполнял обязанности, которые не предусмотрены рабочей инструкцией. Он работал машинистом крана, но при этом по устному распоряжению мастера цеха еще и осуществлял техническое обслуживание реверсивного транспортера.

"По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.306 Уголовного кодекса Республики Беларусь), возбуждено уголовное дело. Мастер цеха признан подозреваемым в совершении указанного преступления", — рассказал официальный представитель УСК по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Следователи и эксперты продолжают работу. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела, подчеркнули в Гродненском УСК.