В Столинском районе судили женщину, которая до смерти избила любовницу мужа

В Столине огласили приговор по обвинению жительницы района в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде.

50-летняя жительница Столинского района прожила в браке со своим мужем 31 год. Вырастили детей, дождались внуков, писала местная газета «Навiны Палесся».

Преступление женщина совершила 8 июля во время пикника. В тот день она вместе с мужем, 33-летней подругой и ее сожителем отдыхали на природе. Во время пикника обвиняемая отлучилась на некоторое время покормить скот, а когда вернулась застала своего мужа в объятьях голой подруги. Сожителя на месте не было.

Женщина избила обоих. Затем загнала мужа домой и вернулась на место происшествия. Избитая любовница лежала на земле там, где ее оставили. Обвиняемая попросила соседа вызвать скорую, но тот предпочел не вмешиваться. Сожитель подруги сказал, что позвонит ее брату, но номер его набрал только утром следующего дня. Он же около 7.00 нашел ее во дворе дома и вызвал скорую. Потерпевшую увезли в реанимацию, но спасти не смогли. 11 июля она скончалась в больнице.

Мужа обвиняемой госпитализировали с переломом ребра.

Суд Столинского района признал женщину виновной в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшем по неосторожности смерть человека и приговорил к 7 годам колонии общего режима, сообщили TUT.BY в Брестском областном суде. Кроме того ее обязали выплатить братьям погибшей по 3 тысячи рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.