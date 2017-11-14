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Футбольные фанаты погибли в ДТП под Ростовом

15.11.2017 14:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием "Газели" и КамАЗа в Ростовской области стали пять человек, семь пострадали, сообщается на сайте ГУМВД России по региону.

Футбольные фанаты погибли в ДТП под Ростовом
© МЧС Гомельской области
Опубликовано видео с места ДТП под Мозырем с двумя погибшими

Авария произошла в ночь на среду, 15 ноября, на трассе "Дон". Водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который был припаркован на обочине. По данным спасателей, к ликвидации последствий ДТП привлекались 34 человека и 17 единиц техники.

"В результате ДТП погибли пять пассажиров: 1966, 1974, 1975, 2000 и 2003 годов рождения. Водитель транспортного средства не пострадал", — говорится в сообщении.

Пострадали семь человек. По информации СМИ, в "Газели" находились футбольные болельщики, которые возвращались из Краснодара, где накануне состоялся товарищеский поединок Нигерия – Аргентина (4:2).

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. "Возбуждено уголовное дело по ч.5. ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Прокуратура признала законность возбуждения дела и взяла на контроль ход расследования", — отмечается в сообщении региональной прокуратуры.

По предварительной информации, 68-летний водитель "Газели" превысил скорость, это и стало причиной аварии. Вместе с тем, сам водитель утверждает, что он не заметил грузовик.

Ространснадзор планирует проверить перевозчика после крупной аварии.

В среду футбольный клуб "Ростов" выразил соболезнования в связи с гибелью болельщиков.

 
Теги: Минск
 
 
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Болельщики возвращались с товарищеского матча Аргентина – Нигерия, который состоялся накануне в Краснодаре.

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