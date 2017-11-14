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Крушение L-410: в Хабаровском крае объявлена чрезвычайная ситуация

15.11.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Режим ЧС введен на территории Хабаровского края после падения самолета у села Нелькан, а четверг объявлен днем траура, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Крушение L-410: в Хабаровском крае объявлена чрезвычайная ситуация
МЧС РФ
Крушение самолета в Хабаровске: рассматриваются три версии катастрофы

Шесть человек погибли в среду при заходе на посадку пассажирского самолета Let L-410. На бору находились два члена экипажа и пятеро пассажиров. Выжил только один ребенок 3,7 лет.

Как сообщили местные власти, представители экстренных служб Хабаровского края добирались к месту авиакатастрофы на снегоходах "Буран", поскольку другая техника не смогла пройти. Тела погибших были извлечены из-под обломков, ребенок передан медикам.

"Черные ящики" самолета пока не найдены. Поиски на сегодня прекращены из-за наступления темного времени суток и продолжатся завтра. Планируется, что после обнаружения самописцы будут направлены в Москву для расшифровки.

Спасательные работы на месте крушения завершены, место катастрофы оцеплено.

Выжившая девочка

Выжившая в катастрофе девочка — Жана Леонтьева — летела на самолете к бабушке в Нелькан. Ее сопровождала учительница местной школы. У девочки диагностировано сотрясение мозга, несколько переломов. По оценке медиков, ее состояние тяжелое, но достаточно стабильное. Планируется, что ребенок будет доставлен службой санавиации в Хабаровск сегодня днем.

По словам экспертов, ребенок смог выжить, поскольку находился при крушении в более выигрышном положении, чем взрослые. Скорее всего, она была прикрыта пассажирским креслом, что фактически создало каркас и защитило при ударе. За счет небольшой массы тела нагрузка при ударе также оказалась меньше.

Отмечается, что самолет упал с критической высоты 600 метров, что обычно не предполагает выживших.

Расследование катастрофы

УМВД России по Хабаровскому краю начало проверку. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Крушение L-410: в Хабаровском крае объявлена чрезвычайная ситуация
© Фото: СК Беларуси
Завершено расследование дела о падении гидроплана под Браславом

Представителями СК РФ отрабатываются три возможные версии случившегося: возможная ошибка пилотирования, возможные технические неисправности или же неблагоприятные погодные условия. При этом, как сообщили ранее в региональном МЧС, погода в день катастрофы была хорошая, а пилот, который управлял самолетом, имело достаточно большой стаж работы, в том числе и на подобных моделях. По данным "Хабаровских авиалиний", которым принадлежало воздушное судно, разбившийся L-410 был одним из новейших в парке.

Для расследования причин авиакатастрофы из Москвы прибудут специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

Сейчас исследуются образцы топлива из разбившегося самолета, а также техническая и полетная документация.

 
Теги: Минск
 
 
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При падении самолета L-410 с высоты 600 метров, случавшегося в Хабаровском крае, выжила девочка.

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