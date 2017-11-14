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Пассажирский поезд столкнулся с кабанами в Германии

15.11.2017 14:33 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Высокоскоростной пассажирский поезд не смог продолжить движение после того, как столкнулся с кабанами, сообщила федеральная полиция Берлина и Бранденбурга.

Инцидент произошел в районе вокзала Ратенов. Из-за столкновения состава с дикими животными было нарушено железнодорожное сообщение, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Также известно, что после аварии поезд не смог продолжить движение. Находившиеся в нем около 400 пассажиров эвакуировали в новый предоставленный поезд.

По данным местных СМИ, люди пересели в проезжавший мимо состав из Базеля и прибыли в Берлин с опозданием почти на четыре часа.

Только поздней ночью удалось восстановить движение транспорта по участку путей, где произошел столкновение.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате столкновения около 400 пассажиров были вынуждены пересесть на другой поезд.

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