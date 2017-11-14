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26-летнего жителя Могилева обвиняют в истязании беременной женщины
Расследуется уголовное дело об истязании беременной женщины в Могилеве. В преступлении обвиняют 26-летнего местного жителя,
Между мужчиной и сожительницей произошла дома ссора на почве личной неприязни.
— Установлено, что обвиняемый избивал беременную сожительницу, нанося ей удары руками и ногами по различным частям тела, причиняя потерпевшей продолжительную боль, — рассказала официальный представитель УСК Оксана Соленюк.
Сейчас выясняется мотив преступления. Подозреваемый заключен под стражу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 154 УК (Истязание, совершенное в отношении беременной женщины). Санкция статьи — от ограничения свободы сроком на 1 год и вплоть до 5 лет лишения свободы.
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Сейчас выясняется мотив преступления. Подозреваемый заключен под стражу.
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Архив (ЧП)
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