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26-летнего жителя Могилева обвиняют в истязании беременной женщины

15.11.2017 15:00 — ЧП | Tut.by  
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Расследуется уголовное дело об истязании беременной женщины в Могилеве. В преступлении обвиняют 26-летнего местного жителя, сообщает Управление Следственного комитета по Могилевской области.

Между мужчиной и сожительницей произошла дома ссора на почве личной неприязни.

— Установлено, что обвиняемый избивал беременную сожительницу, нанося ей удары руками и ногами по различным частям тела, причиняя потерпевшей продолжительную боль, — рассказала официальный представитель УСК Оксана Соленюк.

Сейчас выясняется мотив преступления. Подозреваемый заключен под стражу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 154 УК (Истязание, совершенное в отношении беременной женщины). Санкция статьи — от ограничения свободы сроком на 1 год и вплоть до 5 лет лишения свободы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Сейчас выясняется мотив преступления. Подозреваемый заключен под стражу.

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