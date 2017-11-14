МАЗ пробил дорожное ограждение и вылетел в кювет в Минском районе

МИНСК, 15 окт – Sputnik. Водитель грузового автомобиля МАЗ пострадал в результате ДТП в Минском районе, сообщила Sputnik в среду старший инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.

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Гродно" title="Последствия смертельного ДТП в Гродно" class=""> © Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома ДТП в Гродно: водитель Renault погиб в свой 62-й день рождения

Авария произошла в среду 15 ноября около 11:15 на 12-м километре дороги Минск – Молодечно – Нарочь.

"Водитель, управляя автомобилем МАЗ, по предварительной версии, при возникновении препятствия в полосе движения, не снизил скорость, в результате чего допустил занос в кювет", – сказала Сильченко.

Она также уточнила, что большегрузная машина пробила металлическое дорожное ограждение и врезалась в земляную насыпь.

В результате ДТП 46-летний водитель получил травмы и был скорой доставлен в больницу.

В настоящее время по данному факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.