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В Могилеве взят под стражу мужчина, избивавший беременную подругу
15.11.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Житель Могилева взят под стражу за систематические истязания беременной сожительницы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.
Сотрудники управления установили, что молодой человек бил девушку в ходе ссор – он наносил беременной множественные удары руками и ногами.
"Следователями осуществляется комплекс мер, направленных на закрепление доказательств, устанавливается мотив", – сказала Соленюк.
Она также уточнила, что в отношении могилевчанина было возбуждено дело по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса – истязание, совершенное в отношении беременной женщины. В настоящее время он заключен под стражу.
Санкция статьи в качестве наказания предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо ее лишение до пяти лет со штрафом или без.
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Сейчас могилевские следователи устанавливают мотив молодого человека и собирают доказательства.
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