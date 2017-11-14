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В Могилеве взят под стражу мужчина, избивавший беременную подругу

15.11.2017 16:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Житель Могилева взят под стражу за систематические истязания беременной сожительницы, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

В Могилеве взят под стражу мужчина, избивавший беременную подругу
© Pixabay
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Сотрудники управления установили, что молодой человек бил девушку в ходе ссор – он наносил беременной множественные удары руками и ногами.

"Следователями осуществляется комплекс мер, направленных на закрепление доказательств, устанавливается мотив", – сказала Соленюк.

Она также уточнила, что в отношении могилевчанина было возбуждено дело по ч. 2 ст. 154 Уголовного кодекса – истязание, совершенное в отношении беременной женщины. В настоящее время он заключен под стражу.

Санкция статьи в качестве наказания предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет либо ее лишение до пяти лет со штрафом или без.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Сейчас могилевские следователи устанавливают мотив молодого человека и собирают доказательства.

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