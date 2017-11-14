Toyota влетела в подземный переход в Минске

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Молодой водитель на легковом автомобиле Toyota врезался в подземный переход в Минске, сообщили Sputnik в среду в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.



© Фото: ГАИ Минского района МАЗ пробил дорожное ограждение и вылетел в кювет в Минском районе

Авария произошла ночью в среду на проспекте Победителей белорусской столицы. За рулем Toyota находился 21-летний молодой человек.

"Водитель не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части. В результате врезался в подземный пешеходный переход", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что отлетевший от удара машины обломок гранитной плиты попал в двигавшийся по проспекту автомобиль Skoda.

В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводится проверка.

По информации столичной ГАИ, за минувшие сутки в Минске было зарегистрировано более 139 аварий, в которых пострадали три человека. Инспекторы задержали семь водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.

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