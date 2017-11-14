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Toyota влетела в подземный переход в Минске
15.11.2017 18:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Молодой водитель на легковом автомобиле Toyota врезался в подземный переход в Минске, сообщили Sputnik в среду в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Фото: ГАИ Минского района
Авария произошла ночью в среду на проспекте Победителей белорусской столицы. За рулем Toyota находился 21-летний молодой человек.
"Водитель не справился с управлением и совершил выезд за пределы проезжей части. В результате врезался в подземный пешеходный переход", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что отлетевший от удара машины обломок гранитной плиты попал в двигавшийся по проспекту автомобиль Skoda.
В настоящее время по факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции проводится проверка.
По информации столичной ГАИ, за минувшие сутки в Минске было зарегистрировано более 139 аварий, в которых пострадали три человека. Инспекторы задержали семь водителей, которые находились за рулем в нетрезвом состоянии.
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Отлетевший от удара машины обломок гранитной плиты попал в двигавшийся по проспекту автомобиль Skoda.
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