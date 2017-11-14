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Консульство Беларуси в Гданьске подтвердило задержание белоруса
15.11.2017 19:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Появилась официальная информация о задержании Степана Свидерского, который пришел в офис агентства Thomson Reuters в Гдыне с пистолетом и предположительно устроил стрельбу, об этом Sputnik сообщили в приемной генерального консула Беларуси в Гдыне.
"Есть официальная информация о том, что задержан гражданин Республики Беларусь. Известно также, что в данный момент его переводят туда, где состоятся следственные мероприятия. Генеральный консул Сергей Михневич сейчас находится там", – рассказал собеседник Sputnik.
Дополнительной информацией о происшествии в данный момент в генеральном консульстве не располагают.
Инцидент произошел вечером 14 ноября. В офисе Reuters произошли два выстрела, после чего началась паника, и люди начали разбегаться. Позже стало известно, что пистолет Glock 17 в здание принес 30-летний
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Гражданина Беларуси Степана Свидерского, предположительно, устроившего стрельбу в офисе агентства Reuters в Гдыне, переводят на место проведения следственных...
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