Консульство Беларуси в Гданьске подтвердило задержание белоруса

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Появилась официальная информация о задержании Степана Свидерского, который пришел в офис агентства Thomson Reuters в Гдыне с пистолетом и предположительно устроил стрельбу, об этом Sputnik сообщили в приемной генерального консула Беларуси в Гдыне.

"Есть официальная информация о том, что задержан гражданин Республики Беларусь. Известно также, что в данный момент его переводят туда, где состоятся следственные мероприятия. Генеральный консул Сергей Михневич сейчас находится там", – рассказал собеседник Sputnik.

Дополнительной информацией о происшествии в данный момент в генеральном консульстве не располагают.

Инцидент произошел вечером 14 ноября. В офисе Reuters произошли два выстрела, после чего началась паника, и люди начали разбегаться. Позже стало известно, что пистолет Glock 17 в здание принес 30-летний белорус Степан Свидерский, работающий в Reuters , и что выстрелы могли быть случайностью. Днем 15 ноября посольство Беларуси в Варшаве не имело официальной информации о задержании гражданина Беларуси . Позже стало известно, что мать задержанного белоруса отправилась в Гдыню .

Мать стрелявшего в Гдыне белоруса: он решил похвастаться пистолетом>>