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Автобус столкнулся с фургоном в Германии: пострадали 17 школьников

15.11.2017 21:36 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Семнадцать школьников получили травмы в результате столкновения школьного автобуса с фургоном в федеральной земле Нижняя Саксония, расположенной на северо-западе Германии, сообщило издание Bild.

ДТП произошло приблизительно в 07:30 в среду рядом с городом Эльсфлет. Автобус по трассе B212 вез 40 детей в школу, когда на повороте в него врезался фургон. От удара автобус вынесло в кювет.

На место аварии оперативно прибыла полиция, пожарные и медики. Водитель фургона оказался заблокированным в автомобиле: его после извлечения из машины вертолетом доставили в ближайшую больницу.

По информации местной полиции, в ДТП ранения получили 17 детей, все они были направлены на обследование в госпиталь, где медики констатировали у них легкие травмы.

 
Теги: Минск
 
 
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Серьезные ранения в ДТП получил водитель фургона – его на спасательном вертолете доставили в больницу.

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