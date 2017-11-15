Автобус столкнулся с фургоном в Германии: пострадали 17 школьников

МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Семнадцать школьников получили травмы в результате столкновения школьного автобуса с фургоном в федеральной земле Нижняя Саксония, расположенной на северо-западе Германии, сообщило издание Bild .

ДТП произошло приблизительно в 07:30 в среду рядом с городом Эльсфлет. Автобус по трассе B212 вез 40 детей в школу, когда на повороте в него врезался фургон. От удара автобус вынесло в кювет.

На место аварии оперативно прибыла полиция, пожарные и медики. Водитель фургона оказался заблокированным в автомобиле: его после извлечения из машины вертолетом доставили в ближайшую больницу.

По информации местной полиции, в ДТП ранения получили 17 детей, все они были направлены на обследование в госпиталь, где медики констатировали у них легкие травмы.