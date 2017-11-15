МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Пограничники Гродненского отряда задержали у белорусско-польской границы жителя Чечни, который собирался незаконно попасть в Польшу, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

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Гомеле" title="Француз Жолан Вийо на суде в Гомеле" class=""> © Sputnik / Сергей Лескеть В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе

Мужчину обнаружили в понедельник 13 ноября в пределах погранполосы. Пограничникам 38-летний гражданин РФ заявил, что хотел пробраться в Польшу для поиска лучших условий жизни в ЕС.

"Перспективы намерений "туриста" подтверждает содержимое багажа: с собой он взял продукты, сменные вещи, нож, компас, бинокль, три мобильных телефона и деньги", – сообщили в ГПК.

Там также рассказали, что сейчас идет проверка на причастность задержанного к противоправной деятельности как на территории республики, так и за пределами Беларуси.

В отношении жителя Чечни был начат административный процесс по статье 23.29 КоАП (незаконное пересечение госграницы).

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