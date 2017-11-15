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"Упакованный" чеченец пытался тайком пробраться через границу в Польшу
15.11.2017 20:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 ноя – Sputnik. Пограничники Гродненского отряда задержали у белорусско-польской границы жителя Чечни, который собирался незаконно попасть в Польшу, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.
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© Sputnik / Сергей Лескеть
Мужчину обнаружили в понедельник 13 ноября в пределах погранполосы. Пограничникам 38-летний гражданин РФ заявил, что хотел пробраться в Польшу для поиска лучших условий жизни в ЕС.
"Перспективы намерений "туриста" подтверждает содержимое багажа: с собой он взял продукты, сменные вещи, нож, компас, бинокль, три мобильных телефона и деньги", – сообщили в ГПК.
Там также рассказали, что сейчас идет проверка на причастность задержанного к противоправной деятельности как на территории республики, так и за пределами Беларуси.
В отношении жителя Чечни был начат административный процесс по статье 23.29 КоАП (незаконное пересечение госграницы).
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При себе мужчина имел продукты, сменные вещи, нож, компас, бинокль, три мобильных телефона и деньги.
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