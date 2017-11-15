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Жертвами крушения самолета в Танзании стали 11 человек

16.11.2017 08:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Крушение легкомоторного самолета Cessna 208, принадлежавшего авиакомпании Coastal Aviation, произошло 15 ноября в районе кратера Эмпакай на территории национального парка Нгоронгоро, сообщили СМИ.

​В результате авиакатастрофы погибли все 11 человек, находившиеся на борту: пилот и 10 пассажиров.

"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить проведение расследования", — заявил управляющий директор авиакомпании Джулиан Эдмундс.

Причины крушения воздушного судна пока не сообщаются. Предположительно, виной всему мог стать отказ двигателя или ошибка пилотирования.

 
Теги: Минск
 
 
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Причины авиакатастрофы воздушного судна Coastal Aviation, на борту которого находился пилот и 10 пассажиров, пока неизвестны.

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