Жертвами крушения самолета в Танзании стали 11 человек

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Крушение легкомоторного самолета Cessna 208, принадлежавшего авиакомпании Coastal Aviation, произошло 15 ноября в районе кратера Эмпакай на территории национального парка Нгоронгоро, сообщили СМИ.

Intl mueren 11personas (10 pasajeros+piloto) en accidente en montañas de Tanzania abordo de Cessna 208 turbohelice pic.twitter.com/Io2GDxQdop — Mi DIARIO (@midiariozulia) 15 ноября 2017 г.

​В результате авиакатастрофы погибли все 11 человек, находившиеся на борту: пилот и 10 пассажиров.

"Мы сделаем все для того, чтобы обеспечить проведение расследования", — заявил управляющий директор авиакомпании Джулиан Эдмундс.

Причины крушения воздушного судна пока не сообщаются. Предположительно, виной всему мог стать отказ двигателя или ошибка пилотирования.