В Дзержинском районе мужчина и женщина угрожали прохожим ружьем

Возле агроусадьбы в Дзержинском районе прохожим угрожали ружьем: женщина наводила оружие на людей, мужчина демонстративно его заряжал. Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Сообщение о происшествии поступило в милицию из деревни Веселый Угол. Мужчина и женщина, угрожали ружьем прохожим вблизи местной агроусадьбы. Нетрезвая женщина наводила на людей охотничье ружье, обещая выстрелить, а мужчина демонстративно заряжал оружие. Все происходило днем и «сопровождалось нецензурной бранью».

В милиции быстро установили личности хулиганов: ими оказались 49-летний минчанин, хозяин зарегистрированного ружья, и 57-летняя пенсионерка, жительница Дзержинска.

«Внятно объяснить причины своего поведения никто из них не может. Хулиганы задержаны», — добавили в милиции.

Следственный комитет возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 (хулиганство, совершенное с применением оружия) Уголовного кодекса Беларуси.

Санкции по этой статье предусматривают лишение свободы сроком до 10 лет.