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СК впервые направил в суд дело о коммерческом шпионаже

16.11.2017 10:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Впервые за историю существования Следственного комитета Беларуси до суда дойдет дело о коммерческом шпионаже, расследованием занималось управление СК по Брестской области.

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© Sputnik / Сергей Лескеть
В Гомеле начали судить француза за 1 патрон на границе

В статусе обвиняемых – двое мужчин. Помимо коммерческого шпионажа им инкриминируют и взяточничество.

Согласно материалам следствия, обвиняемые получили незаконным способом сведения о технологии производства смолы, а также о рецептуре краски для нанесения дорожной разметки. Обе технологии были разработаны и применялись при производстве одним из предприятий. Указанные сведения составляли коммерческую тайну данной организации, подчеркнули в УСК по Брестской области.

Чтобы получить эту информацию, мужчины передали одному из сотрудников предприятия 2500 долларов США. Всего же планировалась, что сумма вознаграждения будет вдвое большей – 5000 долларов США.

При передаче второй части взятки обвиняемые были задержаны сотрудниками шестого управления (по Брестской области) главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь и ОМОНа.

Обвиняемые полностью признали свою вину. Их действия квалифицированы по ч. 1 ст. 254 (коммерческий шпионаж), ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 431 (покушение на дачу взятки в крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено в суд.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По редкой статье обвиняются двое мужчин, которые незаконным способом получили сведения о технологии производства смолы, а также о рецептуре краски для нанесения...

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