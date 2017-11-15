Экс-замминистра МЧС Бегун приговорен к 8 годам лишения свободы

МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Бегун приговорен к восьми годам лишения свободы.



© Фото: МЧС Беларуси Замминистра по ЧС полковник Бегун задержан за взятку

Суд Заводского района Минска в четверг огласил данный приговор, передает корреспондент Sputnik.

Экс-замминистра МЧС признан виновным в получении взяток.

Подельник Бегуна бизнесмен Александр Гриц признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и приговорен к пяти годам домашней химии. Его освободили из-под стражи в зале суда.

Как ранее сообщал Sputnik, гособвинитель попросил суд приговорить экс-замминистра МЧС Бегуна к восьми годам лишения свободы, второго фигуранта — бизнесмена Александра Грица — к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительную колонию (так называемой "домашней химии").

Дмитрий Бегун был задержан в марте текущего года, с тех пор он находится под стражей. О том, что Бегун попался на взятке, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Могилев.

По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.

Как сообщила Sputnik официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина, Бегуну предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 430 "Получение взятки", второму фигуранту — по ч. 5 ст. 16 и ч. 2 ст. 431 "Дача взяток" Уголовного кодекса Беларуси.

Разбирательство по делу о взятках в Министерстве чрезвычайных ситуаций велось на протяжении двух месяцев .