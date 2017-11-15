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Экс-замминистра МЧС Бегун приговорен к 8 годам лишения свободы
16.11.2017 10:41 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Бывший заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Дмитрий Бегун приговорен к восьми годам лишения свободы.
© Фото: МЧС Беларуси
Суд Заводского района Минска в четверг огласил данный приговор, передает корреспондент Sputnik.
Экс-замминистра МЧС признан виновным в получении взяток.
Подельник Бегуна бизнесмен Александр Гриц признан виновным в подстрекательстве к даче взятки и приговорен к пяти годам домашней химии. Его освободили из-под стражи в зале суда.
Как ранее сообщал Sputnik,
Дмитрий
По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.
Как сообщила Sputnik официальный представитель суда Заводского района Татьяна Брысина, Бегуну
Разбирательство по делу о взятках в Министерстве чрезвычайных ситуаций
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По версии следствия, Бегун получил от предпринимателя более 100 миллионов неденоминированных рублей, 4 тысячи деноминированных и 5 тысяч долларов.
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