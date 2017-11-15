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Рэпер Lil Peep скончался на 22-м году жизни

16.11.2017 11:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Американский рэпер Lil Peep (Густав Айр) скончался в США в возрасте 21 года, сообщили в четверг музыкальные издания со ссылкой на знакомых музыканта.

Lil Peep — популярный среди молодых людей хип-хоп исполнитель. Несколько его видеоклипов собирали на YouTube свыше десяти миллионов просмотров.

Как заявили друзья артиста, он скончался накануне из-за передозировки лекарственных средств. Была ли она преднамеренной, пока не сообщается. Когда Lil Peep стало плохо, его экстренно доставили в ближайшую больницу, однако медики не смогли спасти 21-летнего юношу.

Коллеги рэпера уже начали выражать свои соболезнования в связи с его кончиной в социальных сетях, а поклонники вновь обратились к его роликам на интернет-сервисах: после сообщения о смерти Lil Peep количество просмотров его клипов и прослушиваний треков онлайн заметно возросло.

Популярность обрел Lil Peep и на постсоветском пространстве благодаря клипу на трек "Benz truck", который он снабдил стилизованными субтитрами на русском языке. Фанаты относили творчество юноши к жанрам клауд-рэп и трэп, а иногда — и к эмо-музыке.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 69
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Причиной смерти музыканта предварительно называют передозировку поддельными успокоительными таблетками и обезболивающими.

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