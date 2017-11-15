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В Чашникском районе во время уборки картошки погиб рабочий. Как - непонятно

16.11.2017 11:50 — ЧП | Tut.by  
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В Чашникском районе мужчина попал в транспортер картофелеуборочного комбайна и получил смертельную травму, сообщила TUT.BY официальный представитель управления Следственного комитета по области Светлана Сахарова.


Фото: УГКСЭ по Витебской области

Инцидент произошел 13 ноября на поле возле деревни Шелковщина и агрогородка Малая Ведрень. Здесь убирали картошку. Трактором с картофелеуборочным комбайном ДР-1500 управлял 35-летний рабочий местного крестьянско-фермерского хозяйства, житель агрогородка Ольшанка.

Около 16.15 люди увидели, что трактор просто стоит в поле. В транспортере картофелеуборочного комбайна находилось тело рабочего.

— На место происшествия прибыли следователи, эксперты и сотрудники госинспекции охраны труда. Они провели осмотр, назначили судебно-медицинскую экспертизу, — отметила Светлана Сахарова.

Следователи Чашникского райотдела СК опрашивают свидетелей, устанавливают обстоятельства инцидента.

 
 
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Тело мужчины нашли в транспортере картофелеуборочного комбайна.

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