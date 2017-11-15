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Устраивали пожары из мести и ревности. В области возбудили дела против поджигателей

16.11.2017 12:38 — ЧП | Tut.by  
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Месть, ревность, зависть, личная неприязнь подтолкнули нескольких жителей Могилевской области на поджог. По всем фактам возбуждены уголовные дела за умышленное уничтожение и повреждение имущества, совершенное общеопасным способом. Все подозреваемые пройдут психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили в областном управлении Следственного комитета.


Фото: www.theafterlife.ru

45-летняя могилевчанка решила отомстить 33-летней соседке за ссору, произошедшую между их мужьями. Пока соседей не было дома, подозреваемая зашла в их квартиру и с помощью горючей жидкости подожгла бумагу, лежащую на микроволновой печи. Огонь повредил и другое имущество.

Следователи выяснили, что муж потерпевшей не выплатил супругу подозреваемой обещанную сумму денег за выполненную работу. В момент совершения мести 45-летняя женщина была пьяна. А ключи от входной двери соседей у нее сохранились еще с тех времен, когда женщины дружили.


Фото с сайта УСК по Могилевской области

В деревне Заболотье Могилевского района 61-летняя пенсионерка разбила окно в дачном доме своей родственницы и, используя легковоспламеняющуюся жидкость, подожгла его. А после пошла к соседям и созналась в том, что сделала. Женщина была пьяна. Сосед вызвал спасателей и бросился тушить пожар. К приезду спасателей мужчина справился с возгоранием.

Выяснилось, что подозреваемая ревностно относилась к тому, что ее бывший муж ходит к своей родной сестре помогать на приусадебном участке.

35-летний могилевчанин пришел к квартире к своей бывшей возлюбленной и поджег коврик у общей входной двери. Соседи успели вовремя потушить пожар, иначе, по словам экспертов, огонь мог бы распространиться на обе квартиры.

Дело в том, что мужчина болезненно переживал разрыв отношений. И таким образом он мстил обидчице не впервые — три года назад он поджег дверь квартиры своей подруги.

 
 
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Все подозреваемые пройдут психолого-психиатрическую экспертизу.

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