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Приемную Госдумы РФ эвакуировали из-за лжеминирования

16.11.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Приемную Государственной думы России эвакуировали в четверг из-за анонимного звонка о минировании, сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Приемную Госдумы РФ эвакуировали из-за лжеминирования
© Sputnik/ Владимир Трефилов
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Анонимный звонок о возможном минировании приемной Госдумы на улице Моховой поступил в первую половину дня в четверг.

Эвакуация из здания началась быстро. Всего из приемной Государственной думы эвакуировали около 200 человек. Подтверждений сообщению о минировании пока опубликовано не было.

С сентября в России продолжается волна ложных сообщений о возможных минированиях — в десятках городов страны из-за этого эвакуированы были миллиона людей: из университетов, торговых центров, административных и культурных учреждений. Ни разу угроза взрыва не подтверждалась.

Подобные сообщения чаще всего называют "телефонным терроризмом". Активно ситуацией занимаются в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России: ведомство уже посчитало, что ущерб от такого "хулиганства" огромный, также сейчас работают над тем, как вычислить злоумышленников и наказать в соответствии с законодательством.

 
Теги: Минск
 
 
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Были эвакуированы около двух сотен человек - причиной стал анонимный звонок о минировании.

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